Dorfner reinigt Flughafen Nürnberg

Der Albrecht Dürer Airport in Nürnberg ist seit 1. Mai Neukunde der Dorfner Gruppe. Der Nürnberger Gebäudedienstleister konnte sich in einem Ausschreibungsverfahren bei der Unterhaltsreinigung gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen, teilte das Unternehmen Mitte Oktober mit. Die Dorfner Gruppe ist nun für die Sauberkeit und Instandhaltung des Sicherheitsbereichs mit den jeweiligen Warteräumen, die öffentlichen Bereiche im Terminal, WC-Anlagen, Büros, einschließlich den Besprechungsräumen und Teeküchen, Archive, Rolltreppen, Treppenhäuser, Aufzüge sowie den Logistikbereich zuständig. Darüber hinaus soll der Dienstleister die Sauberkeit und Hygiene am Vorplatz des Flughafens sowie der Parkhäuser gewährleisten. Dafür sollen insgesamt 25 Mitarbeitende in Teil- und Vollzeitbeschäftigung eingesetzt werden.

„Während Passagiere und Mitarbeitende das Gelände ständig frequentieren, müssen wir die Reinigungsarbeiten so organisieren, dass sie den laufenden Betrieb nicht beeinträchtigen und wir gleichzeitig höchste Hygienestandards erfüllen können“, erklärt André Merkel, Geschäftsleiter Hauptbetrieb Nürnberg bei der Dorfner Gruppe.