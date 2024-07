Dorfner treibt automatisierte Reinigung voran

Die Dorfner Gruppe hat mit der FieldBots GmbH eine Vereinbarung zur gemeinschaftlichen Weiterentwicklung des FM-Robotik-Flottenmanagements FieldBots OS getroffen. Wie der FM-Dienstleister Ende Juli mitteilte, soll das Technologieunternehmen mit Sitz in Marbach am Neckar Software-Features priorisieren, die die Dorfner Gruppe beim täglichen Einsatz ihrer Robotiksysteme unterstützen. Die nicht-exklusiven Ergebnisse der gemeinsamen Entwicklung sollen künftig der gesamten Reinigungsbranche zu Gute kommen, kündigte die Dorfner Gruppe an.

FieldBots bietet nach eigenen Angaben eine Robotik-Cloud für das Facility Management an, das FM-Roboter verschiedener Hersteller integrieren und die Umsetzung ganzheitlicher Robotik-Konzepte in Unternehmensimmobilien, Pflegeeinrichtungen, im Gastgewerbe oder in Grünanlagen ermöglichen soll.

In einem ersten Schritt der Entwicklungspartnerschaft wurden die sich bereits im Kundeneinsatz befindenden Dorfner-Roboter in FieldBots OS eingebunden. Durch die LiveDaten erhält FieldBots wichtige Rückmeldung aus dem Feld und kann sein System für die Bedürfnisse großer FM-Dienstleister und heterogener Roboterflotten optimieren, heißt es weiter aus Nürnberg. Die Roadmaps und Ziele der beiden Unternehmen sollen regelmäßig aufeinander abgestimmt werden.

„Mit FieldBots OS haben wir in einer One-Stop-Lösung alle unsere Geräte und Flotten im Blick, können Reinigungsleistungen sauber belegen und im Fall der Fälle schnell reagieren”, erklärt Adrian Hoffmann, Head of Robotics der Dorfner Gruppe, das Komplettsystem.