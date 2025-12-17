dormakaba übernimmt MetaMatic

Die dormakaba-Gruppe hat die MetaMatic GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Schwelm erworben, die auf Modernisierungsprojekte für automatische Türsysteme spezialisiert ist.

„Mit dieser Akquisition stärken wir unser Servicegeschäft. Gleichzeitig schaffen wir Möglichkeiten, zusätzliche Marktanteile in Deutschland zu gewinnen“, sagt Till Reuter, CEO von dormakaba. Die Transaktion ist den Angaben zufolge seit Anfang Dezember gültig. Neben der Modernisierung konzentriert sich die 2002 gegründete MetaMatic GmbH auf Neuinstallationen, Wartung und Reparaturen im gesamten Portfolio automatischer Türsysteme.