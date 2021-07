Drees & Sommer verstärkt sich mit weiterem Unternehmen

Das auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisierte Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart hat seine Präsenz in Norddeutschland weiter ausgebaut. Um das Leistungsbild rund um die Arbeitsplatzgestaltung zu erweitern, hat das Unternehmen Anfang Juli 2021, das in Hamburg ansässige Generalfachplanungs- und Beratungsunternehmen Vonhaveprojekt GmbH in Form einer 100-prozentigen Beteiligung übernommen.

Über Vonhaveprojekt

Von der Geschäftsführerin Birgit von Have im Jahr 1992 gegründet, gibt es Vonhaveprojekt seit nun fast 30 Jahren. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, die Büroimmobilien zahlreicher Firmen und Investoren an den Arbeitsweltwandel anzupassen. Die Leistungen reichen von der Bedarfsanalyse über das Design bis hin zur Generalplanung des Innenausbaus oder auch zum Umzugsmanagement.