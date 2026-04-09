Donnerstag, 9. April 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Engie kühlt Rechenzentrum in Stuttgart

Michael Pecka
von Michael Pecka
Auf dem Gelände des Campus Sternhöhe in Stuttgart entsteht unterirdisch der dritte nexspace Rechenzentrumsstandort. (Bild: Alexander Büchle/Maveo GmbH)

Engie Deutschland hat von dem Colocation-Dienstleister nexspace data centers den Auftrag erhalten, das neue Rechenzentrum auf dem Campus Sternhöhe in Stuttgart im Rahmen eines Energieliefer-Contractings ab Oktober 2026 mit Kälte zu versorgen.

Für die Wasserkühlung von Servern ist eine Kälteleistung von 2,8 MW vorgesehen, die bis auf 3,8 MW erweitert werden kann, teilte der Energiedienstleister Anfang April mit. Das soll gewährleisten, dass die Kälteversorgung flexibel mit dem Leistungsbedarf des Rechenzentrums mitwachsen kann. Der Contracting-Vertrag hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von 20 Jahren und enthält die Option zur Verlängerung um weitere zehn Jahre.

Das Rechenzentrum auf der Stuttgarter Sternhöhe wird vom Campus-Eigentümer Alstria an nexspace vermietet, das auf einer Fläche von rund 1.800 qm die Infrastruktur bereitstellt, damit andere Firmen dort ihre eigenen Server und IT-Systeme betreiben können. Die dafür benötigte elektrische Leistung soll 3,4 MW betragen. Laut Engie trägt die Kälteversorgung maßgeblich dazu bei, dass das Rechenzentrum mit einem Leistungsnutzungseffizienz (PUE) von mindestens 1,2 die Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes erfüllt. Perspektivisch ist geplant, die im Kühlprozess anfallende Abwärme in eine zentrale Wärmeversorgung an dem Standort mit zahlreichen Technologie- und Digitalunternehmen einzubinden.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group