Engie kühlt Rechenzentrum in Stuttgart

Engie Deutschland hat von dem Colocation-Dienstleister nexspace data centers den Auftrag erhalten, das neue Rechenzentrum auf dem Campus Sternhöhe in Stuttgart im Rahmen eines Energieliefer-Contractings ab Oktober 2026 mit Kälte zu versorgen.

Für die Wasserkühlung von Servern ist eine Kälteleistung von 2,8 MW vorgesehen, die bis auf 3,8 MW erweitert werden kann, teilte der Energiedienstleister Anfang April mit. Das soll gewährleisten, dass die Kälteversorgung flexibel mit dem Leistungsbedarf des Rechenzentrums mitwachsen kann. Der Contracting-Vertrag hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von 20 Jahren und enthält die Option zur Verlängerung um weitere zehn Jahre.

Das Rechenzentrum auf der Stuttgarter Sternhöhe wird vom Campus-Eigentümer Alstria an nexspace vermietet, das auf einer Fläche von rund 1.800 qm die Infrastruktur bereitstellt, damit andere Firmen dort ihre eigenen Server und IT-Systeme betreiben können. Die dafür benötigte elektrische Leistung soll 3,4 MW betragen. Laut Engie trägt die Kälteversorgung maßgeblich dazu bei, dass das Rechenzentrum mit einem Leistungsnutzungseffizienz (PUE) von mindestens 1,2 die Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes erfüllt. Perspektivisch ist geplant, die im Kühlprozess anfallende Abwärme in eine zentrale Wärmeversorgung an dem Standort mit zahlreichen Technologie- und Digitalunternehmen einzubinden.