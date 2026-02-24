Dienstag, 24. Februar 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Engie: Großauftrag für Campus DOK in Hamburg

Michael Pecka
von Michael Pecka
Die Bundeswehr investiert rund eine Milliarde Euro Gesamtbaukosten in den Campus DOK der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg-Jenfeld. (Bild: h4a Gessert + Randecker Architekten GmbH)

Engie Deutschland hat den Zuschlag für die mechanische Gebäudeausrüstung beim Campus DOK der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg-Jenfeld erhalten.

Als Generalübernehmer für die mechanische Gebäudeausrüstung ist Engie Deutschland für die Planung und Umsetzung hocheffizienter gebäudetechnischer Systeme für den Innovationscampus verantwortlich, gab das Unternehmen im Februar bekannt. Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge alle technischen Anlagen und Systeme, von der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik über Sanitärtechnik bis hin zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

„Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Gebäudetechnik tragen wir dazu bei, einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Wissenschaftsstandort zu schaffen, der moderne Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaneutralität erfüllt“, sagte Michael Beyer, Regionalleiter Nord Building Technologies bei Engie Deutschland, der für das Projekt verantwortlich ist.

Der Campus DOK der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg-Jenfeld zählt zu einem der größten Bauvorhaben in Deutschland. Bundeswehr und Bundesbau lassen auf einer Fläche von 205.000 qm über die nächsten zehn Jahre Universitätsgebäude mit 30.000 qm Brutto-Grundfläche sanieren sowie Neubauten mit rund 70.000 qm Brutto-Grundfläche inklusive der dazugehörigen Infrastruktur errichten.

Michael Pecka
Michael Pecka

Kommentarfunktion ist geschlossen.

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group