Montag, 12. Januar 2026
Epple und Salvia erweitern Klinikum Stuttgart

Michael Pecka
von Michael Pecka
Vertragsunterzeichnung Anfang November 2025 (v.l.n.r): Heico Zirkel, Geschäftsführender Gesellschafter Gustav Epple Bauunternehmung GmbH, Marya Verdel, Kaufmännische Vorständin Klinikum Stuttgart, Filippo Salvia, Geschäftsführer Salvia Group und Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender Klinikum Stuttgart. (Bild: Klinikum Stuttgart)

Die Gustav Epple Bauunternehmung GmbH und die Salvia Gebäudetechnik GmbH haben den Auftrag für einen Erweiterungsbau am Klinikum Stuttgart erhalten.

Epple und Salvia errichten als Arbeitsgemeinschaft den Neubau Katharinenhospital, erster Bauabschnitt Haus A, am Standort Klinikum Stuttgart-Mitte mit einem Auftragsvolumen von 200 Mio. Euro netto, teilten die beiden Unternehmen im Januar mit. Der Auftrag umfasst die Ausführungsplanung und sämtliche Bauleistungen des Projektes. Geplant und gebaut wird den Angaben zufolge mit Building Information Modeling (BIM), um eine digitale, vernetzte Planung und Ausführung zu ermöglichen, bei der alle relevanten Informationen zentral gebündelt werden.

Epple soll bei dem Neubau als Generalübernehmer die Ausführungsplanung sowie Rohbau, Dach, Fassade, Ausbau und Medizintechnik verantworten. Salvia ist innerhalb der Arbeitsgemeinschaft für die integrale Gebäudetechnik zuständig, also für Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Elektro, Energieversorgung, Kommunikations- und Sicherheitstechnik sowie Gebäudeautomation. „Wir bauen in der Innenstadt, im beengten Bestand eines großen Klinikgeländes. Der Krankenhausbetrieb muss ungestört weiterlaufen. Dies erfordert eine präzise Planung und Koordination, umfangreiche Interimsmaßnahmen und eine sorgfältige Taktung der Bauarbeiten“, sagte Heico Zirkel, Geschäftsführer der Gustav Epple Bauunternehmung. Das neue Haus A am Klinikum Stuttgart soll bis 2029 eine Interdisziplinäre Notaufnahme sowie einen hochmodernen Zentral-OP erhalten.

