Österreichischer FM-Day 2021

Der FM-Day am 15. September 2021 steht ganz im Zeichen des Networkings und der Wiedervernetzung und bietet die Gelegenheit zum persönlichen Austausch innerhalb der Branche. Bereits zum sechsten Mal laden die Initiatoren, die Verbände Facility Management Austria (FMA) und IFMA Austria, Netzwerk für Facility Management in Österreich, ins Park Hyatt Vienna ein. Darüber hinaus wird es auch einen Live-Stream der gesamten Konferenz geben. Die Coronapandemie hat es dem Facility Management erlaubt, aber auch in vielen Bereichen dazu gezwungen, Bestehendes und Eingefahrenes zu hinterfragen. Viele verschiedene Ansätze zeigen, dass die Krise auch Chancen bietet, neue Wege zu gehen. Eröffnet wird die Veranstaltung von Dipl.-Ing. Hubert Rhomberg, Geschäftsführer Rhomberg Holding, die weiteren Programmpunkte finden Sie online beim FM-Day 2021.

