FM-Fachwirt: gefma-Zertifikat für Technische Akademie Esslingen

Mit der Technischen Akademie Esslingen e. V. (TAE) hat nun ein sechster Anbieter die gefma-Zertifizierung für die Fachwirt-Ausbildung im FM erhalten. Die Zertifizierung von Bildungsträgern soll laut gefma sicherstellen, dass den angehenden Fachwirtinnen und Fachwirten sowie Servicekräften die anspruchsvollen Fach- und Handlungskompetenzen für ihre qualifizierten Aufgaben im Facility Management vermittelt werden. Für den Verband ist dabei entscheidend, dass die Ausbildungsinhalte stets die aktuellen Marktentwicklungen abbilden. So gehören Bildungsinhalte zu Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung fest zum Repertoire zertifizierter Bildungsinstitute. Seite 1998 haben mehr als 5.000 Absolventen erfolgreich einen gefma-zertifizierten Abschluss erworben.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Technischen Akademie Esslingen eine Bildungseinrichtung hinzugewinnen konnten, die seit über 65 Jahren zu Deutschlands größten Anbietern für die Qualifizierung in technischen Berufen gehört“, sagt Prof. Dr. Markus Lehmann, im Vorstand von gefma verantwortlich für den Bereich Bildung und Wissen. Mit jährlich rund 1.000 Veranstaltungen in 18 Themenfeldern bietet die TAE eines der umfangreichsten Weiterbildungsangebote in Deutschland. „Ob bei uns vor Ort an der Akademie oder auf unserer digitalen Lernplattform – weiterbilden heißt für uns und unsere Studierenden weiterkommen. Gerade in einer technisch anspruchsvollen Branche wie dem Facility Management ist es in Zeiten zahlreicher Transformationsprozesse wichtiger denn je, sich nachhaltig zu qualifizieren, um die vor uns liegenden Herausforderungen zu managen“, erklärt Gregor Reichle, Geschäftsfeldleiter Bauwesen an der TAE.

Mit der Erweiterung des Angebots zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften baut gefma sein Engagement für Wissenschaft und Praxis im Facility Management weiter aus. Neben der operativen Qualifizierung bieten auch 16 Hochschulen von gefma zertifizierte akademische Studiengänge an.