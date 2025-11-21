FM-Ranking: Stabile Kundenzufriedenheit

Während Real-Estate-Kunden vor allem koordinative und strategische Leistungen honorieren, erwarten Corporate-Kunden Effizienz, Budgettreue und schnelle Kommunikation. Zu diesem Fazit kommt das Facility Management Quality Ranking 2025, das Bell Management Consultants (BMC) im November veröffentlicht hat. Für FM-Dienstleister bedeutet das, technische Basisqualität und Nachhaltigkeit zu sichern und zugleich Reporting- und Kommunikationsprozesse weiter zu professionalisieren, teilte das Beratungsunternehmen mit.

Die aktuelle Auswertung zeigt laut Herausgeber: Die Zufriedenheit der Auftraggeber mit ihren Facility-Managern bleibt insgesamt stabil. Erstmals wurde für das jährliche Meinungsbild konkret zwischen Rückmeldungen von Real Estate- und Corporate Kunden unterschieden. Die allgemeine Leistungsbewertung der FM-Dienstleister fällt bei beiden Kundengruppen ähnlich aus, jedoch zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte. Im technischen und operativen Bereich bevorzugen Real-Estate-Kunden eine praxisnahe, unmittelbare Unterstützung, während Corporate-Kunden stärker planbare, strukturierte Abläufe und routinierte Prozesse honorieren, so die Autoren. Ein gemeinsamer Handlungsbedarf bestehe beim Thema Energiemanagement, das von beiden Gruppen als verbesserungswürdig angesehen wird.

Neue Spitzenreiter im Ranking

Das aktuelle Ranking weist neue Spitzenreiter in allen FM-Dienstleister-Umsatzklassen aus: In der Umsatzklasse über 750 Mio. Euro belegt Spie mit 1.273 Punkten den ersten Platz, gefolgt von Dussmann (1.197 Punkte), Apleona (1.192), Wisag (1.156) und Engie (1.073). Bei den mittleren Unternehmen (250 bis 750 Mio. Euro Umsatz) führt Caverion mit 1.368 Punkten vor Goldbeck, Dr. Sasse, Geiger FM und Sauter FM. In der Umsatzklasse unter 250 Mio. Euro liegt Treureal mit 1.324 Punkten an der Spitze, gefolgt von ISD, GA-tec, etna und Facilicon.

Der Report soll Auftraggebern und Dienstleistern als Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage dienen, etwa bei Ausschreibungen, der Auswahl von Partnern oder der Weiterentwicklung der eigenen Organisation, heißt es weiter aus Köln. Das Facility Management Quality Ranking 2025 wird auf Anfrage (simon.schneider@bell-consultants.com) zur Verfügung gestellt.