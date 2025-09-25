Frankfurt UAS: FM-Studiengang mit Praxisbezug

Die Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) bietet in Kooperation mit der Socotec Building Solutions GmbH zum kommenden Wintersemester erstmals eine duale Variante ihres Studiengangs „Real Estate und Integrale Gebäudetechnik“.

„Mit der Socotec Building Solutions GmbH gewinnen wir einen starken Partner aus der Praxis, der unsere Studierenden mit seinem breiten Spektrum an Dienstleistungen in der Gebäudetechnik ideal auf die Anforderungen der Berufswelt vorbereitet“, sagte Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke, Präsident der Frankfurt UAS. „Die Kooperation bietet uns die Möglichkeit, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie auf die vielfältigen Aufgaben in der Gebäudetechnik vorzubereiten. Bei uns können sie Projekte hautnah miterleben und selbst daran mitarbeiten“, ergänzte Andreas Masiorek, Geschäftsführer von Socotec Building Solutions.

Neben dem dualen Bachelor-Studiengang „Real Estate und Integrale Gebäudetechnik“ bietet die Frankfurt UAS auch im Bachelor-Studiengang „Real Estate und Facility Management“ eine duale, praxisintegrierte Studienvariante an.

Mehr Informationen zu Ausbildung und Studium im Bereich Facility Management können Sie in unserem aktuellen Sonderteil Job + Karriere 2025 nachlesen.