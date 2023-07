gefma und RPTU: Kurzumfrage zu Künstlicher Intelligenz (KI) im Facility Management

Der gefma-Arbeitskreis Digitalisierung plant für November 2023 ein Whitepaper zum Thema „KI im Immobilien- und Facility Management“ zu veröffentlichen. In diesem werden u.a. Anwendungsszenarien und praktische Beispiele im deutschsprachigen Umfeld beschrieben. Zur empirischen Absicherung ihrer Untersuchungsergebnisse hat der gefma-Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Immobilienökonomie der Rheinländisch-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) eine Kurzumfrage zu Künstlicher Intelligenz in der Praxis des Immobilien- und Facility Managements ins Leben gerufen. Zielgruppe sind KI-interessierte Personen aus den Bereichen Immobilien- und Facility Management. Die Teilnahme an der anonymen Befragung umfasst weniger als fünf Minuten und erfordert lediglich rudimentäre Kenntnisse zum Thema KI. Als Teilnehmer erhalten Sie das Whitepaper auf Wunsch nach dessen Fertigstellung kostenlos per E-Mail zugesendet.

