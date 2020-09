GEFMA-Webtalk zu FM

Nach einem Teaser Anfang September bietet die GEFMA am 24. September einen vertiefenden Webtalk zum Thema „Ausschreibung und Vergabe im Facility Management“ an. Die geplanten vier Stunden werden dabei in zwei Einzelblöcke gesplittet, die Referenten sind Wolfgang Inderwies, Inhaber von IndeConsult und Leiter der GEFMA Lounge Bayern, und Klaus Forster, Rechtsanwalt bei Rödl & Partner und Autor der Gefma Richtlinie 300.

Der erste Teil mit Wolfgang Inderwies wird von 10 bis 12 Uhr dauern, der Talk mit Herrn Klaus Forster von 13 bis 15 Uhr. Insgesamt werden rechtliche, technische und kaufmännische Aspekte im Ausschreibungs- und Vergabeprozess genauer beleuchtet und erläutert.

Für GEFMA-Mitglieder kostet der Webtalk 160 Euro (zzgl. USt.), für Nicht-Mitglieder 180 Euro (zzgl. USt.). Eine Anmeldung ist hier möglich.