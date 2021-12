Geiger FM bündelt Grünservice-Bereich

By

Unter dem Namen Geiger FM Home of Green führt Geiger FM die beiden 100-prozentigen Tochtergesellschaften Schumacher Dienstleistungsgruppe und die Lengeling Service GmbH zum 1. Januar 2022 unter der neuen Dachmarke des Geschäftsbereichs Grünservice zusammen. Dies soll die Fachkompetenz und Erfahrung innerhalb der Firmengruppe bündeln und dem Grünservice mehr Gewicht verleihen

Neben dem Ausbau des Standortnetzes soll die Zusammenführung den Vorteil bringen, dass sich die Fachkompetenz dank des deutschlandweiten Austauschs erhöht und weitere, ergänzende Dienstleistungen der Firmengruppe über die Service Points einfacher abrufbar werden.

Die Grünpflege wird nach Angaben von Geiger FM zukünftig einen maßgeblichen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität leisten und soll in der Immobilienwirtschaft zum unverzichtbaren Bestandteil heranwachsen. Geiger Facility Management Home of Green beschäftigt im Bereich Grünservice rund 450 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Mit 29 Standorten und Servicepoints ist der Geschäftsbereich Grünservice bundesweit tätig und setzt jährlich 44 Mio. Euro um.

