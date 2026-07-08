Gemeinde Tholey beauftragt Peter Gross FM

Die Peter Gross Facility Management GmbH hat von der saarländischen Gemeinde Tholey den Auftrag zur Betreuung von 19 kommunalen Liegenschaften erhalten.

Das ausgeschriebene Immobilienportfolio umfasst Schulen, Kindertagesstätten, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäuser und Dorfgemeinschaftshäuser in Tholey sowie den Ortsteilen, teilte die Muttergesellschaft Peter Gross Bau Holding GmbH Anfang Juli mit. Zum Leistungsumfang gehören die technische Betriebsführung, Instandhaltung, Störungsmanagement mit Rufbereitschaft sowie Dokumentation und Berichtswesen.

„Mit diesem neuen Auftrag der Gemeinde Tholey bauen wir die Anzahl der von uns betriebenen kommunalen Liegenschaften weiter aus und unterstreichen damit erneut unsere Kompetenz in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern“, sagte Rainer Vollmer, Geschäftsführer der Peter Gross Facility Management GmbH. Das Unternehmen war bislang nur für das Rathaus der Kommune im Landkreis St. Wendel zuständig.