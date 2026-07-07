Apleona erwirbt Inbetriebnahme-Spezialisten in UK

Apleona hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Sygna Holdings Limited mit Sitz in London erworben, die sich auf die Inbetriebnahme von Rechenzentren und kritischer Infrastruktur fokussiert.

Das britische Unternehmen mit 90 Mitarbeitern unterstützt mit seinen Services Gebäudelösungen für Rechenzentren, Bürogebäude, Umspannwerke, Gigafabriken sowie pharmazeutische Labore und deckt dabei den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Konzeption über die Inbetriebnahme bis hin zur Bewertung von Gebäude- und Anlagensystemen nach dem Einzug der Nutzer, gab Apleona Anfang Juli bekannt. „Sygna ergänzt das Dienstleistungsportfolio von Apleona um eine weitere attraktive technische Dienstleistung und schließt damit die Lücke zwischen Installation und Facility Management. Dank des umfassenden technischen Know-hows von Sygna wird Apleona sein FM-Geschäft im Rechenzentrumsmarkt künftig ausbauen können. Sygna wird im Gegenzug von Apleona beim weiteren internationalen Ausbau unterstützt“, sagte Dr. Jochen Keysberg, CEO von Apleona.

Der Inbetriebnahme-Spezialist ist den Angaben zufolge im Vereinigten Königreich sowie in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark und weiteren europäischen Ländern tätig. Für Apleona ist die Partnerschaft mit Synga inzwischen die fünfte Akquisition in Großbritannien innerhalb von drei Jahren.