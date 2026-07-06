Neue VDI 4646 zur Planung von Großwärmepumpen

Im Mai ist die neue Richtlinie VDI 4646 „Anwendung von Großwärmepumpen“ erschienen, die eine praxisorientierte Unterstützung für Wärmepumpen jenseits der Standardanwendung bietet.

Wärmepumpen mit mehr als 100 kW Heizleistung für Gewerbe, Industrie und Quartiere sind in der Projektierung deutlich komplexer als bei standardisierten Anwendungen im Wohnungsbau. Die Richtlinie unterstützt bei der Planung und Bewertung von Wärmepumpenanlagen für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für die leitungsgebundene Wärmeversorgung von Quartieren, teilte die VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt Anfang Juli mit. Die VDI 4646 stellt den Angaben zufolge eine strukturierte Grundlage bereit, um Projekte von der Konzeption über die Auslegung bis hin zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit und der ökologischen Wirkung systematisch zu bearbeiten.

Die Zielgruppe der Richtlinie reicht von Industrieunternehmen mit relevantem Niedertemperaturwärmebedarf über Planungsbüros bis hin zu kommunalen Versorgern und Wärmepumpenherstellern. Die neue VDI 4646 kann für 276,50 Euro bei DIN Media erworben werden.