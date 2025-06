Gerolsteiner baut Biomasse-HKW mit E.ON

Die Gerolsteiner Brunnen GmbH errichtet gemeinsam mit E.ON ein Biomasse-Heizkraftwerk am Standort Vulkanring in Gerolstein. E.ON Energy Infrastructure Solutions übernimmt Planung und Bau der Holzhackschnitzel-Feuerung mit 1,2 MW elektrischer und 5,5 MW thermischer Leistung, die Anfang 2027 in Betrieb gehen soll, teilten die Unternehmen mit. Damit will Gerolsteiner künftig bis zu 95 Prozent des Gesamtwärmebedarfs und 20 Prozent des Strombedarfs am Standort selbst erzeugen und den Ausstoß von rund 7.000 Tonnen Kohlendioxid vermeiden.

„Unser Energiemanagement ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie und setzt gleichermaßen auf Reduzierung und auf den Einsatz erneuerbarer Energien“, sagte Ulrich Rust, Geschäftsführer Technik und Logistik bei Gerolsteiner. Das Unternehmen hat sein Ziel, die Emissionen am Standort bis 2030 im Vergleich zu 2016 um 59 Prozent zu senken, nach eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr erreicht. Zu den bisher umgesetzten Projekten gehören der Bezug von Ökostrom, Photovoltaik zur Eigenstromerzeugung sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.