Montag, 1. September 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Goldbeck Parking Services betreut Kaufland

Michael Pecka
von Michael Pecka
Eine Filiale des Lebensmitteleinzelhändlers Kaufland in Heiligenhaus. (Bild: Kaufland)

Die Goldbeck Parking Services GmbH hat den Auftrag für regelmäßige Generalinspektionen an bundesweit 13 Parkhäusern des Lebensmitteleinzelhändlers Kaufland erhalten.

Die Parkimmobilien mit insgesamt 3.600 Stellplätzen werden im Rahmen eines auf fünf Jahre angelegten Vertrags jährlich gemäß den anerkannten DBV-Merkblättern fachkundig inspiziert, teilte das auf Bewirtschaftung und Revitalisierung von Parkimmobilien spezialisierte Unternehmen in Bielefeld mit. Die systematische Zustandskontrolle soll laut Goldbeck Parking Services ermöglichen, den baulichen Zustand kontinuierlich zu überwachen, Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und bei Bedarf technische sowie optische Maßnahmen präventiv umzusetzen

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group