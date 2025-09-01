Goldbeck Parking Services betreut Kaufland

Die Goldbeck Parking Services GmbH hat den Auftrag für regelmäßige Generalinspektionen an bundesweit 13 Parkhäusern des Lebensmitteleinzelhändlers Kaufland erhalten.

Die Parkimmobilien mit insgesamt 3.600 Stellplätzen werden im Rahmen eines auf fünf Jahre angelegten Vertrags jährlich gemäß den anerkannten DBV-Merkblättern fachkundig inspiziert, teilte das auf Bewirtschaftung und Revitalisierung von Parkimmobilien spezialisierte Unternehmen in Bielefeld mit. Die systematische Zustandskontrolle soll laut Goldbeck Parking Services ermöglichen, den baulichen Zustand kontinuierlich zu überwachen, Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und bei Bedarf technische sowie optische Maßnahmen präventiv umzusetzen