Hamburg Team überträgt Mandate an MVGM

von Kirsten Posautz
Seniorenimmobilien bringen besondere Herausforderungen mit sich – auch in Hinblick auf das Property Management. Bild: Stockphotodirectors/stock.adobe.com

Hamburg Team hat das Property Management für drei weitere Senioren- und Pflegeimmobilien an MVGM übergeben. Zu den neuen Mandaten zählen zwei Objekte der newcare Gruppe in Bremen und Ganderkesee mit insgesamt 84 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von fast 12.000 qm. Hinzu kommt das Seniorenwohnen Sittardsberg in Duisburg mit 108 Wohnungen und über 6.000 qm Fläche. MVGM übernimmt für alle drei Standorte das kaufmännische und technische Property Management. Mit diesen Neuzugängen verwaltet MVGM für Hamburg Team nun 18 Immobilien mit zusammen fast 150.000 qm Gewerbe- und Wohnfläche in ganz Deutschland.

Serviceorientierte Bewirtschaftung

„Mit MVGM setzen wir beim operativen Management auf einen Partner, der Prozesse effizient aufsetzt und die Nutzerbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Gerade bei Seniorenimmobilien ist eine verlässliche, serviceorientierte Bewirtschaftung entscheidend“, so Sebastian Schlansky, Geschäftsführer Gesundheitsimmobilien der Hamburg Team Investment Management. Dirk Tönges, Geschäftsführer MVGM Deutschland: „Wir freuen uns über das Vertrauen von Hamburg Team und auf den weiteren Ausbau unserer Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt auf stabilen Abläufen ab Tag eins, klaren Kennzahlen und einer aktiven Kommunikation mit allen Stakeholdern.“

