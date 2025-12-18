Freitag, 19. Dezember 2025
Haniel Campus setzt auf ISS

Michael Pecka
Der Haniel Campus in Duisburg. (Bild: Haniel)

ISS Deutschland hat von der Franz Haniel & Cie GmbH den Auftrag für Facility Services am Haniel Campus in Duisburg ab Jahresanfang 2026 erhalten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und umfasst Reinigungsdienste, Grün- und Flächenpflege inklusive Winterdienst, technische Wartung, Instandsetzung und Reparaturen, gab der Facility Services-Anbieter Mitte Dezember bekannt.

Einst als reiner Unternehmensstandort genutzt, wurde die Liegenschaft in Duisburg in den vergangenen Jahren zu einem Campus mit Büro- und Veranstaltungsflächen, einem Tagungshotel sowie Gastronomie und einem Museum weiterentwickelt. „Der Haniel Campus befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung. Dafür brauchen wir einen Partner, der ganzheitlich denkt und moderne, effiziente Lösungen integriert. ISS bietet uns Facility Services aus einer Hand, die Prozesse vereinfachen, Qualität sichern und den Campus optimal für die Zukunft aufstellen“, sagte Christian Ridder, Head of Campus Management bei Haniel.

