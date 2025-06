H&M setzt in Südeuropa auf Honeywell

Honeywell hat von dem Modeunternehmen H&M den Auftrag erhalten den Energieverbrauch sowie die CO₂-Emissionen von über 90 Filialen in Spanien, Frankreich, Italien, Belgien und Portugal zu senken.

Im Rahmen der Verpflichtung von H&M, den Stromverbrauch in den Geschäften zu senken und bis 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen, wird Honeywell digitale Gebäudemanagementlösungen und -dienstleistungen bereitstellen, gab der US-amerikanische Konzern in London bekannt. „Mit der Integration unserer fortschrittlichen Remote-Gebäudemanagement-Lösungen und Managed Services versetzen wir H&M in die Lage, den Energieverbrauch zu optimieren und die Wartungskosten zu senken, während wir gleichzeitig daran arbeiten, das Einkaufserlebnis in den Geschäften zu verbessern“, sagte Sudhakar Janakiraman, President, Building Solutions bei Honeywell Building Automation. Die zentrale Steuerung und vorausschauende Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Beleuchtungs- und Energiesystemen soll die cloudbasierte Plattform Honeywell Forge ermöglichen.