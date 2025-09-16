Mittwoch, 17. September 2025
Innovationsradar: Start für PMRE Marktanalyse 2026

Prof. Marion Peyinghaus und Prof. Regina Zeitner (v.l.) leiten die Studie „Frugal Real Estate: Mit weniger mehr“ - Foto: CC PMRE
Prof. Marion Peyinghaus und Prof. Regina Zeitner (v.l.) leiten die Studie „Innovationsradar: Der richtigen Spur folgen!“ (Bild: CC PMRE)

„Innovationsradar: Der richtigen Spur folgen!“ Unter diesem Motto startet das Competence Center Process Management Real Estate (CC PMRE) gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und der cctm real estate & infrastructure AG in Basel ihre neue Marktanalyse.

Ziel der Studie ist ein „Kompass für innovatives Handeln in der Immobilienwirtschaft“, der drei maßgebliche Fragen beantworten soll:

Welche Innovationen steigern die Attraktivität und Werthaltigkeit von Immobilien?
Wie werden Immobilienunternehmen innovativer und dadurch erfolgreicher?
Und welche Rolle spielt dabei KI?

In der Marktanalyse werden sowohl Experten der Immobilienwirtschaft als auch Vertreter der Generation Z befragt. Für eine Teilnahme ist der Link zum Online-Fragebogen bis zum 10. Oktober 2025 verfügbar. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer die Ergebnisse der Marktanalyse in Form des PMRE Monitors 2026. Die Publikation ist für das kommende Frühjahr geplant.

