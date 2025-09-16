Innovationsradar: Start für PMRE Marktanalyse 2026

„Innovationsradar: Der richtigen Spur folgen!“ Unter diesem Motto startet das Competence Center Process Management Real Estate (CC PMRE) gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und der cctm real estate & infrastructure AG in Basel ihre neue Marktanalyse.

Ziel der Studie ist ein „Kompass für innovatives Handeln in der Immobilienwirtschaft“, der drei maßgebliche Fragen beantworten soll:

Welche Innovationen steigern die Attraktivität und Werthaltigkeit von Immobilien?

Wie werden Immobilienunternehmen innovativer und dadurch erfolgreicher?

Und welche Rolle spielt dabei KI?

In der Marktanalyse werden sowohl Experten der Immobilienwirtschaft als auch Vertreter der Generation Z befragt. Für eine Teilnahme ist der Link zum Online-Fragebogen bis zum 10. Oktober 2025 verfügbar. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer die Ergebnisse der Marktanalyse in Form des PMRE Monitors 2026. Die Publikation ist für das kommende Frühjahr geplant.