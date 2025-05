Intelligente Thermostate für Berliner Volksbanken

Die Berliner Volksbanken rüsten 45 Filialen und Verwaltungsgebäude in Berlin und Brandenburg mit intelligenten Thermostaten der Vilisto GmbH aus. Ziel ist, die Energiekosten- und CO2-Emissionen der Liegenschaften um rund ein Drittel zu senken, teilte Vilisto in Hamburg mit. Die Investition in die über 900 Geräte liegt den Angaben zufolge bei 196.000 Euro.

„Unsere intelligenten Heizkörperthermostate registrieren mittels Präsenzerkennungssensoren die Raumnutzung und heizen nur, wenn Räume tatsächlich genutzt werden“, erklärte Vilisto-Geschäftsführer Christoph Berger. Neben der automatisierten Heizungssteuerung sollen Gebäudeverantwortliche den Energieverbrauch, Einsparungen und Raumdaten über eine Online-Plattform einsehen und so weitere Optimierungsmöglichkeiten evaluieren können. Auch ein adaptiver hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist laut Hersteller über die intelligenten Thermostate möglich.