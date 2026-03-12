Intesia setzt auf Planon

Die Intesia Group, Anbieter von Facility Management-Dienstleistungen mit Fokus auf den Einzelhandelssektor, digitalisiert und standardisiert ihre Betriebs- und Außendienstprozesse künftig mit der Facility Services Business Solution (FSBS) von Planon.

Hintergrund der Entscheidung von Intesia ist eine strategische Initiative zur Modernisierung und Harmonisierung der IT-Landschaft, mit der das Unternehmen den steigenden Kundenerwartungen und dem externen Marktdruck in der FM-Branche in Europa Rechnung trägt, teilte Planon Anfang März mit. Im Fokus stehen den Angaben zufolge vor allem Optimierungen in den Bereichen Datenqualität, benutzerorientierte Workflows, Systemintegration, Mobilität, BIM, IoT und Advanced Analytics.

„Mit unserer FSBS-Lösung und unserem Accelerator-Framework bieten wir Intesia eine zukunftsfähige Betriebsplattform, die Menschen, Gebäude und Prozesse zusammenbringt – und die Weichen für umfassende Automatisierung, datengestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Service-Optimierung stellt“, sagte Peter Ankerstjerne, CEO von Planon.