Ist FM-Outsourcing immer die beste Lösung?

FM-Outsourcing? GreenPlaces Deutschland geht einen anderen Weg und baut einen eigenen FM-Dienstleistungsbereich auf. Weshalb? Für die Entscheidung, das FM künftig in Eigenregie zu betreiben, sprechen laut Unternehmen viele Gründe: Reaktionszeiten werden kürzer, weil alle Dienstleistungen in einer Hand liegen. Das zahlt auf die Nutzerzufriedenheit ein. Auch der Vertrieb profitiert von kurzen Abstimmungswegen und einer direkten Anbindung. Von der Sicherheit, alle Prozesse selbst zu orchestrieren, profitieren auch Banken und Investoren. Grundsätzlich versucht das Unternehmen künftig weitere Bereiche des Immobilienmanagements in Eigenregie zu erbringen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie unser Best Practice Forum Facility Management am 14. und 15. September im b’mine Frankfurt Airport.

Ana Maria Vázquez Calle, Leiterin Facility Management bei der GreenPlaces Deutschland Asset Management GmbH, berichtet dort über Zielsetzung, Herangehensweise, Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung beim Aufbau des firmeneigenen FM.

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