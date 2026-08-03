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Neuer CEO für Compass Group Deutschland

Michael Pecka
von Michael Pecka
Professional head-and-shoulders portrait: man in a navy blazer, white shirt, glasses, red pocket square, smiling at the camera.
Luzius Wirth ist neuer Chief Executive Officer (CEO) der Compass Group Deutschland. (Bild: Compass Group Deutschland)

Luzius Wirth ist seit dem 1. August neuer Chief Executive Officer (CEO) der Compass Group Deutschland.

Er folgt auf Andy Marshall, der das Unternehmen als Interims-CEO geführt hat und die Übergabe eng begleiten wird, teilte der Catering- und Food-Services-Konzern mit, der auch Facility Management-Dienstleistungen anbietet. Wirth verfügt den Angaben zufolge über langjährige internationale Führungserfahrung in großen Organisationen und war zuletzt CEO der auf Landschaftsbau spezialisierten Idverde Group.

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