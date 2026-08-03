Neuer CEO für Compass Group Deutschland

Luzius Wirth ist seit dem 1. August neuer Chief Executive Officer (CEO) der Compass Group Deutschland.

Er folgt auf Andy Marshall, der das Unternehmen als Interims-CEO geführt hat und die Übergabe eng begleiten wird, teilte der Catering- und Food-Services-Konzern mit, der auch Facility Management-Dienstleistungen anbietet. Wirth verfügt den Angaben zufolge über langjährige internationale Führungserfahrung in großen Organisationen und war zuletzt CEO der auf Landschaftsbau spezialisierten Idverde Group.