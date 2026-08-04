Sodexo Deutschland übernimmt Menü2000

Übernahme in der Betriebsgastronomie: Sodexo Deutschland hat am 3. August 2026 bekanntgegeben, dass sie im Rahmen eines Sales and Purchase Agreements das Unternehmen Menü2000, einen Anbieter von Betriebsgastronomie in Deutschland, gekauft hat. Der Zukauf soll eine gezielte Ergänzung des Food-Services-Geschäfts von Sodexo in Deutschland darstellen, die Präsenz im Markt für Betriebsgastronomie stärken sowie die Produktionskapazitäten ausbauen.

Menü2000 wurde 1969 gegründet und erwirtschaftete einen Umsatz von 77 Mio. Euro in 2025/2026. Das familiengeführte Unternehmen betreibt rund 250 Betriebsrestaurants für etwa 200 Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Geschäftsmodell kombiniert ein Frischküchensystem und eigene Kulinarik-Teams vor Ort mit hausgemachten Produkten aus einer eigenen Manufaktur (Central Production Unit – CPU) sowie einer Logistikflotte.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer Ambition, unser Food-Services-Geschäft in Deutschland weiter auszubauen. Menü2000 verfügt über ein bewährtes Betriebsmodell, starke Kundenbeziehungen und umfassende Expertise in der Betriebsgastronomie“, sagt Renato Salvatore, CEO von Sodexo Deutschland. Oliver Beckmann, CEO von Menü2000, will im Rahmen der Übernahme „die Stärken von Menü2000 bewahren und gemeinsam mit Sodexo neue Wachstumsperspektiven für die Zukunft zu schaffen“. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Angaben zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht.