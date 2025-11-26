ista sponsort Borussia-Park

Der Energiedienstleister ista hat mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach eine Partnerschaft bis mindestens Juni 2031 vereinbart. Demnach trägt das Stadion im Borussia-Park ab der Saison 2026/27 den Namen ista-Borussia-Park.

„Wir sind unglaublich stolz, Namenspartner des Stadions von einem der traditionsreichsten Vereine der Bundesliga zu werden“, sagt Hagen Lessing, CEO von ista. Borussias Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann ergänzt: „Wir freuen uns, mit ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion, vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet.“

Ista kündigte an, das gesamte Stadionareal mit smarter Gebäudetechnik auszustatten. Geplant ist den Angaben zufolge die Installation von Ladesäulen für Elektromobilität sowie digitale Messtechnik für Energieverbräuche, ein Heizungsmonitoring und Energiemanagement-Systeme, die Einsparungen ermöglichen sollen.