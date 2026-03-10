Mittwoch, 11. März 2026
ista Swiss erwirbt Energiedienstleister

Blicken auf eine gemeinsame Zukunft (v. l.): Urs Springer (CEO Blockstrom), Guillaume Dubois (ista Country Manager), Marcel Lack (CTO Blockstrom), Oliver Schlodder (ista Group CSO) und Claudio Wyss (COO Blockstrom). (Bild: ista SE)

Die ista Swiss AG hat Anfang März die Blockstrom AG mit Sitz in Bern übernommen, die auf Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) sowie auf E-Mobilitätslösungen spezialisiert ist.

„Schweizer Gebäudeeigentümer und Verwaltungen profitieren nun noch stärker von unserem ganzheitlichen Service rund um Energiedienstleistungen im Gebäudesektor – von der Messung über die Abrechnung, Monitoring und Energiedatenmanagement bis zu ZEV und E-Mobilität“, sagte Guillaume Dubois, Geschäftsführer von ista Swiss, mit Blick auf die Akquisition. Die 2017 gegründete Blockstrom AG bietet ein cloudbasiertes Mess- und Abrechnungssystem für Energiedaten von ZEV, die in der Schweiz weiter verbreitet sind als vergleichbare Mieterstrommodelle in Deutschland. Beim Mieterstrom wird der vor Ort erzeugte Solarstrom vom Gebäudeeigentümer oder einem Dienstleister direkt an die Mieter geliefert.

„Mit dem hinzugewonnenen Know-how von Blockstrom machen wir den nächsten konsequenten Schritt in unserer Strategie, integrierte Lösungen für alle Anliegen rund um Messung, Abrechnung und Energiemanagement im Gebäudebereich aus einer Hand anzubieten“, sagte Oliver Schlodder, Chief Sales Officer und Mitglied des Vorstands der ista Gruppe. Zuletzt wurde im Oktober 2024 der Messdienstleister Alfred Aubort SA in der Westschweiz übernommen.

