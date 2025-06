IWG und SmartLabs bieten gemeinsam Laborlösungen

Die International Workplace Group (IWG) und SmartLabs, Anbieter von flexiblen Laborinfrastrukturlösungen, haben eine zehnjährige globale Partnerschaft zur Bereitstellung vollständig verwalteter Laborinfrastrukturen vereinbart.

Die Zusammenarbeit, die während der BIO International Convention 2025 in Boston vorgestellt wurde, soll die Laborlösungen von SmartLabs in das Markenportfolio der IWG bringen, teilten die Unternehmen mit. Zu dem Anbieter für flexible und hybride Arbeitsräume zählen Marken wie Regus, Spaces, Signature und HQ. Die Kooperation zielt mit dem „Lab-as-a-Service“-Modell von SmartLabs auf die weltweit steigende Nachfrage nach vollständig betreuten Laborumgebungen in aufstrebenden wie etablierten Life-Science-Zentren ab. Die integrierte Plattform soll alle Phasen, von der Standortwahl über Labordesign und Bau-Management bis hin zum täglichen Betrieb und kontinuierlicher wissenschaftlicher Betreuung, abdecken.

„Durch die Kombination unserer wissenschaftlichen und operativen Expertise mit der internationalen Reichweite von IWG können wir nun vollständig verwaltete, leistungsstarke F&E-Umgebungen direkt in unterversorgten Märkten in Europa, Asien und darüber hinaus anbieten“, sagte Brian Taylor, CEO von SmartLabs. Für IWG bedeutet dies den Einstieg in den Bereich der laborfähigen Immobilien und damit neue Möglichkeiten für Vermieter, Entwickler und Kapitalpartner, mit bewährten, risikoarmen und sofort einsatzbereiten Lösungen Zugang zu den wachstumsstarken Bereichen Life Sciences und Technologie zu erhalten, heißt es weiter aus München.

„Dieses neue Angebot bietet unseren Partnern eine hervorragende Möglichkeit, die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Laborumgebungen zu bedienen – ohne die Komplexität, diese selbst aufbauen oder betreiben zu müssen. Gemeinsam ermöglichen wir eine schnellere und intelligentere Bereitstellung von forschungsfähigen Räumlichkeiten in wichtigen Innovationsmärkten weltweit“, erklärte Mark Dixon, Gründer und CEO von IWG.