Job & Karriere 2023 – Neues Konzept, neue Themen

Mit der Juni-Ausgabe von Der Facility Manager ist auch die jährliche Sonderausgabe Job & Karriere mit erschienen. Dieses Mal hat die Redaktion aber am Konzept ein paar Punkte verändert und spricht nicht nur Schüler:innen und Studierende an, sondern befasst sich auch mit dem Fachkräftemangel in der Branche und wie Mitarbeitende gewonnen bzw. gehalten werden. Neben bekannten Inhalten wie den Tabellen zu FM-Studiengängen, die an diversen Hochschulen und Universitäten studiert werden können, bieten Professoren einen Einblick in die Zukunftschancen einer FM-Karriere für Schüler, Auszubildende und Studierende. Einige Dienstleister standen zudem Rede und Antwort zum Thema Frauen im FM und der Gewinnung und Bindung von neuen und bestehenden Kolleg:innen. Und auch mit den Vorurteilen zur Generation Z räumt das diesjährige Sonderheft auf.

Zum kostenlosen Download des Sonderhefts Job & Karriere 2023 geht es hier.