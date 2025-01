Kieback&Peter auf Wachstumskurs

Kieback&Peter GmbH und Co. KG hat als Experte für Gebäudeautomation und Energiemanagement die Mehrheitsanteile an ICM-Technologies übernommen. Mit diesem Schritt will das Berliner Familienunternehmen seine Marktposition stärken und sein Leistungsportfolio um Lösungen in der Zählertechnologie und digitalen Dateninfrastruktur erweitern.

ICM-T sitzt in Hamburg und ist ein Spezialist für Zählertechnologien und die Entwicklung von Dateninfrastrukturen für Gebäude. Diese Expertise soll Kieback&Peter dabei unterstützen, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gebäudemanagement weiter voranzutreiben. Kunden sollen von einem erweiterten Angebot profitieren, das smarte Technologien mit bewährtem Know-how verbindet.