Mittwoch, 5. November 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Klüh betreibt Bistro am EUREF-Campus

Michael Pecka
von Michael Pecka
Die neue Cantinetta von Klüh am EUREF-Campus Düsseldorf. (Bild: Klüh Service Management GmbH)

Klüh hat am EUREF-Campus Düsseldorf eine so genannte Cantinetta eröffnet und bietet neben Security- und Cleaning-Dienstleistungen nun auch ein gastronomisches Konzept an dem Standort.

Das Bistro umfasst rund 290 Sitzplätze in den Innenräumen sowie Platz für weitere 230 Mitarbeiter und Besucher auf einer Terrasse, teilte der Multiservice-Anbieter Anfang November mit. Klüh serviert dort nach eigenen Angaben abwechslungsreiche Speisen und informiert Gäste mit der Klüh-Catering-App über Nährwerte, Nachhaltigkeit, Allerge, Zusatzstoffe sowie kulinarische Aktionen. Ein weiteres Bistro mit rund 100 Sitzplätzen am EUREF-Campus Düsseldorf wird voraussichtlich Mitte 2026 folgen, heißt es weiter aus Düsseldorf.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group