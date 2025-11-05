Klüh betreibt Bistro am EUREF-Campus

Klüh hat am EUREF-Campus Düsseldorf eine so genannte Cantinetta eröffnet und bietet neben Security- und Cleaning-Dienstleistungen nun auch ein gastronomisches Konzept an dem Standort.

Das Bistro umfasst rund 290 Sitzplätze in den Innenräumen sowie Platz für weitere 230 Mitarbeiter und Besucher auf einer Terrasse, teilte der Multiservice-Anbieter Anfang November mit. Klüh serviert dort nach eigenen Angaben abwechslungsreiche Speisen und informiert Gäste mit der Klüh-Catering-App über Nährwerte, Nachhaltigkeit, Allerge, Zusatzstoffe sowie kulinarische Aktionen. Ein weiteres Bistro mit rund 100 Sitzplätzen am EUREF-Campus Düsseldorf wird voraussichtlich Mitte 2026 folgen, heißt es weiter aus Düsseldorf.