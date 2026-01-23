Freitag, 23. Januar 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Klüh bleibt in Bochum am Ball

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: VfL Bochum 1848

Der VfL Bochum 1848 hat die seit 2015 bestehende Zusammenarbeit mit Klüh Security erneut verlängert.

Die Leistungen bei sämtlichen Heimspielen sowie Veranstaltungen im Vonovia Ruhrstadion umfassen unter anderem Einlass- und Taschenkontrollen, die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, Aufsichtsdienste in den Fanbereichen sowie Service- und Ordnungsdienste in den VIP-Zonen, teilte der Multiservice-Dienstleister Klüh im Januar mit. Je nach Spieltag seien dafür bis zu 600 Mitarbeitende im Einsatz.

Seit 2024 sorgt Klüh außerdem für die Sicherheit an Heimspieltagen des Frauen-Teams, seit vergangenem Jahr auch bei Sportevents der VfL SparkassenStars Bochum, dem Basketball-Profiteam des Vereins.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group