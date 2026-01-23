Klüh bleibt in Bochum am Ball

Der VfL Bochum 1848 hat die seit 2015 bestehende Zusammenarbeit mit Klüh Security erneut verlängert.

Die Leistungen bei sämtlichen Heimspielen sowie Veranstaltungen im Vonovia Ruhrstadion umfassen unter anderem Einlass- und Taschenkontrollen, die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, Aufsichtsdienste in den Fanbereichen sowie Service- und Ordnungsdienste in den VIP-Zonen, teilte der Multiservice-Dienstleister Klüh im Januar mit. Je nach Spieltag seien dafür bis zu 600 Mitarbeitende im Einsatz.

Seit 2024 sorgt Klüh außerdem für die Sicherheit an Heimspieltagen des Frauen-Teams, seit vergangenem Jahr auch bei Sportevents der VfL SparkassenStars Bochum, dem Basketball-Profiteam des Vereins.