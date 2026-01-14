Klüh reinigt weiter das Burj Khalifa

Die Klüh-Tochtergesellschaft Berkeley Services hat eine Vertragsverlängerung mit dem Immobilienentwickler Emaar vereinbart und übernimmt damit weiterhin die Unterhaltsreinigung des Burj Khalifa in Dubai.

Berkeley Services ist seit Eröffnung des Burj Khalifa im Jahr 2010 für die tägliche Reinigung des mit 828 m höchsten Gebäudes der Welt verantwortlich – von der Lobby über Büro- und Wohnbereiche bis hin zu den hochfrequentierten Besucherzonen, teilte der Multiservice-Dienstleister Klüh im Januar mit.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf integrierte Facility-Management-Dienstleistungen spezialisierte Auslandsgesellschaft beschäftigt den Angaben zufolge inzwischen rund 9.000 Mitarbeiter.