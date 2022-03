Klüh-Geschäftsbericht 2021: leichtes Umsatzplus

By

Die Klüh Gruppe hat ihren Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und verzeichnet ein leichtes Umsatzplus von 0,8 Prozent bei einem Gesamtumsatz von 814 Mio. Euro. Für das 111. Jubiläumsjahr 2022 geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Business in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2022 wieder Vorkrisenniveau erreichen könnte.

Umsatzrückgänge im vergangenen Geschäftsjahr gab es in den Geschäftsbereichen Catering und Security, wo sich Betriebsrestaurantschließungen, ausbleibende Messen und Events sowie der eingeschränkte Flughafenbetrieb wie schon im Jahr 2020 corona-bedingt bemerkbar machten. Im internationalen Markt hingegen war ein Anstieg um 10,4 Prozent auf 194 Mio. Euro zu verzeichnen. Außerdem erhielt Klüh zum dritten Mal das Siegel „Deutschlands begehrtester Arbeitgeber“ durch das F.A.Z.-Institut. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt hat sich der Multiservice-Anbieter 2021 offiziell zu dieser Kultur verpflichtet und ein Diversity-Management implementiert.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Das vergangene Jahr nutzte Klüh, um die Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Facility-Management voranzutreiben, und entwickelte digitale Tools und Geschäftsansätze aus dem unternehmenseigenen Center of Digital Excellence (CoDE) für Prozessoptimierungen, Effizienzsteigerungen und reibungslose Kommunikation. Für mehr Nachhaltigkeit bietet die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters in den von ihr betreuten Betriebsrestaurants seit 2021 die Möglichkeit, im Speiseplan den Nachhaltigkeits-Wert zu jedem Menü anzugeben. Die transparente Angabe des Umwelt-Fußabdrucks einer Speise soll es den Gästen ermöglichen, innerhalb der Menüauswahl ein nachhaltigeres Angebot auszuwählen. Auch der größte Dienstleistungsbereich der Unternehmensgruppe Klüh Cleaning zeigte mit nachhaltigen Reinigungskonzepten, wie über die gesamte Wertschöpfungskette CO 2 -reduzierende Maßnahmen umgesetzt werden können. Dazu zählen innovative, wassersparende Reinigungsgeräte, umweltschonende Reinigungschemie, Arbeitskleidung aus recyceltem Material und ressourcenschonende Abläufe.

