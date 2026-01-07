Kötter expandiert mit Übernahmen

Die Kötter Unternehmensgruppe hat die norddeutsche STuK Sicherheitstechnik GmbH sowie die im Rhein-Neckar-Raum aktive DS Security GmbH übernommen.

Mit der Akquisition der STuK Sicherheitstechnik GmbH stärkt Kötter seine Position bei technischen Sicherheitslösungen sowie im technischen Brandschutz, teilte der Dienstleister Anfang Januar mit. STuK Sicherheitstechnik mit Standorten in Bremen und Oldenburg ist den Angaben zufolge auf die Projektierung, Wartung sowie Instandhaltung von Zutrittskontroll-, Brandmelde- und Videotechnik spezialisiert.

Unabhängig davon hat Kötter Security im Rahmen eines Asset-Deals sämtliche Aufträge sowie rund 40 Beschäftigte der DS Security GmbH mit Sitz im südhessischen Lorsch erworben. Hintergrund dieser Transaktion ist den Angaben zufolge ein krankheitsbedingter Rückzug der Unternehmensleitung. „Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Verlässlichkeit und Kontinuität in der Sicherheitsbranche sind. Mit der Vereinbarung übernehmen wir nicht nur Verantwortung für Kunden, sondern auch für Menschen und ihre berufliche Zukunft“, betont Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der Kötter Unternehmensgruppe.