Kötter sichert weiterhin den Flughafen BER

Kötter Aviation Security hat von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH erneut den Zuschlag für umfangreiche Sicherheits- und Serviceaufgaben erhalten.

Die Dienstleistungen ab Juni 2026 an dem Flughafenstandort in Berlin-Schönefeld umfassen die Personal- und Warenkontrollen von Mitarbeitern, Zulieferern, Handwerkern und Crews sowie die Bordkartenkontrolle aller Fluggäste, Zugangskontrollen und Streifengänge, gab die Kötter Unternehmensgruppe Anfang Dezember bekannt.

Die Partnerschaft mit der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH besteht bereits seit Sommer 2024. „Wir stolz sind, dass unser Familienunternehmen sowohl im Rahmen der aktuellen Ausschreibung als auch durch die bisherige Leistung auf ganzer Linie als Qualitätsgarant überzeugen konnte“, sagt Andreas Kaus, geschäftsführender Direktor von Kötter Aviation Security.

Der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) konzentriert den gesamten Flugverkehr der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg an einem Standort und wurde den Angaben zufolge 2024 von knapp 25,5 Mio. Fluggästen genutzt.