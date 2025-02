Die Kötter Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 722 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 15,2 Prozent gegenüber 2023 (627 Mio. Euro). Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf 16.000 Beschäftigte (+ 8,1%). Angaben zum Ergebnis machte das Unternehmen nicht. Trotz der erfolgreichen Bilanz warnt Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter vor überzogenen Erwartungen: „Unsere im vergangenen Jahr mit organischem und anorganischem Wachstum erzielte Entwicklung ist kein Selbstläufer. Im Gegenteil: Weil für 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge droht und parallel die De-Industrialisierung ungebremst voranschreitet, bleibt das Umfeld für Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen äußerst angespannt.“ Zudem fürchtet er angesichts sinkender Investitionen und der aktuellen Insolvenzwelle am Standort Deutschland eine sinkende Nachfrage nach Facility Services.

Geschäftsbereich Security

Als größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland festigte die Kötter Security Sparte nach eigenen Angaben ihre Marktposition. Treiber seien u. a. Neuaufträge bei Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) gewesen wie die Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER), die Kötter Aviation Security seit 1. Juli 2024 erbringt, oder der weitere Ausbau der qualitätszentrierten Smart Security Solutions. Wichtige Bausteine stellten hier u. a. die Brandschutz- und ganzheitlichen Sicherheitslösungen von Kötter Sicherheitssysteme dar, mit denen allein bei Neuaufträgen rund 60.000 gebäudetechnische Anlagen installiert, gewartet oder instandgesetzt wurden, bzw. das Know-how von Kötter Fire & Service im Bereich Betriebs- und Werkfeuerwehren. Hinzu kam auch die Übernahme der Wako Gruppe mit über 800 Beschäftigten, die ihren Schwerpunkt in Norddeutschland hat.

Geschäftsbereich Cleaning

Kötter Cleaning konnte sich nach Unternehmensangaben durch Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen bei langjährigen Bestandskunden „weiter nachhaltig am Markt positionieren“. Die Sparte feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und will ihre Ausrichtung als ganzheitlicher Qualitätsanbieter für Reinigungs- und Hygienekonzepte sowie Speziallösungen stärken. Dazu sollen Aktivitäten wie langlebige Bodenbeschichtung von Kötter Coating, ein umweltfreundliches Unkrautmanagement oder das Hygiene und Safety Concept (HSC) beitragen. Der Geschäftsbereich Kötter Personal Service habe seine Marktposition „in dem speziell für die Zeitarbeitsbranche äußerst schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld festigen“ können.

Digitalisierung und Systemlösungen

Laut Verwaltungsrat Kötter will die Gruppe ihr Geschäftsmodell der „integrativen und zunehmend digitalisierten Facility Services“ weiter ausbauen. Dies soll einerseits die Zusammenarbeit mit Kunden und Beschäftigten vereinfachen und beschleunigen und andererseits zum Ausbau bestehender bzw. zur Entwicklung neuer Leistungen beitragen: „Genannt seien z. B. der zunehmend umfangreichere Einsatz von Reinigungsrobotern oder Hightech-Lösungen zur Überwachung der immer wichtiger werdenden Cybersicherheit von Unternehmen.“ Mit der Beteiligung am Luxemburger Cyber Security-Spezialisten G.I.P positioniere sich Kötter Security „als einer der ersten Anbieter für in Eigenregie erbrachte 360-Grad-Unternehmenssicherheit in Europa, ergänzt der Verwaltungsrat. Zudem wurde das Unternehmen jüngst gemäß DIN EN 17483 (Private Sicherheitsdienstleistungen – Schutz kritischer Infrastrukturen) in den Stufen 1 bis 3 zertifiziert.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zur Kötter Unternehmensgruppe finden Sie in unserer Facility-Services-Anbieter-Datenbank oder in unserer Marktübersicht Facility Services Anbieter 2024.