Kreutzpointner Gruppe übernimmt EBCsoft

Zum 30. April hat die Kreutzpointner Gruppe den CAFM-Anbieter EBCsoft von der Ewerk Gruppe übernommen. Dies teilte EBCsoft-Geschäftsführer Claus Biedermann Anfang Mai auf LinkedIn mit. In den vergangenen gut fünf Jahren habe der Software-Anbieter seine professionellen Services unter dem Dach der Ewerk Gruppe ausbauen können. Nun biete die Allianz mit der Kreutzpointner Gruppe die Möglichkeit, die Expertise in der digitalen Immobilienwelt mit der neuen Softwareversion Vitricon 7 für das CAFM in den Gesamtlebenszyklus vom Planen bis zum Betreiben einzubringen und auf einer gemeinsam auszubauenden Cloud-Plattform in der Kreutzpointner Gruppe weiter zu entwickeln. Zu den Neuerungen von Vitricon 7 zählen beispielsweise eine neue benutzerfreundliche Oberfläche, ein Performance-Monitoring in Echtzeit, hohe Sicherheitsstandards nach BSI-Vorgaben oder die Möglichkeit zur Anbindung an jede Gebäudeautomation und IoT.

Die 2020 gegründete Kreutzpointner Business Software GmbH (KBS) mit Standorten in München und Burghausen digitalisiert nach eigenen Angaben den Bau und Betrieb von Gebäuden und Industrieanlagen. Mit dem Produkt Kenexos hat das Unternehmen eine mobile Softwarelösung für Projekt- und Asset-Management in der Bau- und Anlagenwirtschaft im Portfolio. Die Software ist erstmals auch in der aktuellen CAFM-Marktübersicht 2025 abgebildet.

Ausführliche Informationen zu EBCsoft und zu Kreutzpointner finden Sie in unserer Marktübersicht CAFM-Software 2025 und in unserer Datenbank der CAFM-Anbieter.