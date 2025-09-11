Donnerstag, 11. September 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Leadec feiert mit VW in Polen

Michael Pecka
von Michael Pecka
Feiern 25 Jahre Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Dariusz Kowalski, Leiter der Leadec-Niederlassung Polkowice, Jacek Rostkowsk, Produktionsleiter, Stefan Kiendl, Geschäftsführer von Volkswagen Motor Polska und Przemysław Pendrowski, Geschäftsführer von Leadec Polen. (Bild: Leadec)

Bei einem Festakt im VW-Werk in Polkowice wurde Anfang Juli nicht nur die Produktion von 15 Mio. Motoren seit 1999 zelebriert, sondern auch die langjährige Partnerschaft mit dem Industriedienstleister Leadec.

„Wir blicken auf über 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und freuen uns, diesen wichtigen Tag gemeinsam feiern zu können“, sagte Przemysław Pendrowski, Geschäftsführer von Leadec Polen. Mehr als 70 Mitarbeiter sind in dem VW-Werk für die Produktionsinstandhaltung und das technische Facility Management zuständig. Leadec übernimmt dabei auch Dienstleistungen wie den Aufbau und die Anpassung von Produktionslinien, die Herstellung von Ersatzteilen sowie die Überholung von Maschinenkomponenten.

In Polkowice fertigen rund 1.200 Beschäftigte auf einer Fläche von knapp 200.000 qm unter anderem Dieselmotoren, Kurbelwellen und Zylinderköpfe für die Montagewerke von VW, Skoda, Audi und Seat.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group