Leadec feiert mit VW in Polen

Bei einem Festakt im VW-Werk in Polkowice wurde Anfang Juli nicht nur die Produktion von 15 Mio. Motoren seit 1999 zelebriert, sondern auch die langjährige Partnerschaft mit dem Industriedienstleister Leadec.

„Wir blicken auf über 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und freuen uns, diesen wichtigen Tag gemeinsam feiern zu können“, sagte Przemysław Pendrowski, Geschäftsführer von Leadec Polen. Mehr als 70 Mitarbeiter sind in dem VW-Werk für die Produktionsinstandhaltung und das technische Facility Management zuständig. Leadec übernimmt dabei auch Dienstleistungen wie den Aufbau und die Anpassung von Produktionslinien, die Herstellung von Ersatzteilen sowie die Überholung von Maschinenkomponenten.

In Polkowice fertigen rund 1.200 Beschäftigte auf einer Fläche von knapp 200.000 qm unter anderem Dieselmotoren, Kurbelwellen und Zylinderköpfe für die Montagewerke von VW, Skoda, Audi und Seat.