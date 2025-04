Umsatzwachstum bei Leadec

Die Leadec-Gruppe hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf über 1,3 Mrd. Euro gesteigert. Neben Nordamerika entwickelte sich insbesondere das Wachstum in Osteuropa und Südwesteuropa positiv, teilte der Industrieservice-Anbieter mit. In Spanien und Portugal habe man die Marktpräsenz mit neuen Gesellschaften ausgebaut. „Erfolgsfaktoren sind die Diversifikation in neue Branchen, die Begleitung unserer Kunden in neue Märkte, die Stärkung unseres technischen Serviceportfolios und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Organisation“, erklärte Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Neue Geschäftsfelder und Kunden

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit rund 22.500 Mitarbeitenden (2023: 23.000) in 16 Ländern tätig und erbringt zahlreiche Leistungen für die Automobilindustrie. Neue Geschäftsfelder sieht der Servicespezialist im Bereich der Elektromobilität und Batterieherstellung. Über 40 Prozent des Umsatzes sollen mittlerweile aus anderen Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau oder Konsumgüter stammen. Besonders dynamisch entwickeln sich laut Leadec die Aktivitäten im Bereich der Paket- und Warenverteilzentren mit neuen Kunden und Aufträgen. Mit Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft wurden 2024 erstmals mehr als 100 Mio. Euro umgesetzt, heißt es zudem aus Stuttgart.