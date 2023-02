Leadec gründet neue Gesellschaft

Leadec will seine internationale Präsenz ausbauen und betreut deshalb künftig mit der neu gegründeten und in Paris ansässigen Leadec France SAS Industriekunden in Frankreich mit Leistungen aus dem technischem Facility Management und der Wartung von Produktionsanlagen. Dazu zählen die Beratung und Konzeption von Instandhaltungsstrategien sowie die Wartung, Inspektion und Instandsetzung ganzer Produktionsanlagen und Gebäude. Mit Leadec France SAS ist das Unternehmen nun in 14 Ländern mit einer eigenen Gesellschaft präsent.