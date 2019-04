Leadec und Mercedes-Benz bauen Zusammenarbeit aus

Leadec hält das neue Motoren-Werk von Mercedes-Benz im polnischen Jawor instand. Dazu wird der Dienstleister bis zu 220 Mitarbeiter in der Produktionsinstandhaltung einsetzen. Die Zusammenarbeit zwischen Leadec und Mercedes-Benz am neuen Standort begann bereits 2017 mit der Planung und Konzeption der Instandhaltbarkeit der Produktionsinfrastruktur. Darüber hinaus ist Leadec auch an anderen Produktionsstätten für den Automobilhersteller tätig, beispielsweise in Stuttgart, Sindelfingen, Tuscaloosa (USA), Kecskemet (Ungarn) und Peking (China). Leadec arbeitet seit 20 Jahren in Polen und verfügt über drei Standorte in Gliwice, Polkowice und Poznań. Das Unternehmen beschäftigt dort rund 650 Mitarbeiter.

