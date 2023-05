Leadec-Wachstum in 2022

Leadec hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 1,13 Mrd. Euro erwirtschaftet und konnte 90 Prozent seiner Aufträge verlängern. Das macht ein Umsatzwachstum von 20 Prozent im Vergleich zu 2021 aus. Außerdem baute das Unternehmen sein Kerngeschäft durch neue Dienstleistungen in Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Smart Factory weiter aus. Durch die erfolgreiche Diversifizierung erwirtschaftet das Unternehmen mittlerweile mehr als 40 Prozent seines Umsatzes in Fertigungsindustrien außerhalb der Automobilindustrie. Der Wachstumskurs spiegelt sich auch bei der Belegschaft wider. Diese ist im vergangenen Jahr um fast 2.000 Mitarbeitende auf mehr als 22.000 gewachsen. Vor allem in Amerika und Asien wurde Personal für neue Aufträge aufgebaut.