Lünendonk-Liste 2024: Sicherheitsdienstleister legen weiter zu

Die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland sind im Jahr 2023 um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Top 10 steigerten ihren Umsatz sogar um 12,6 Prozent. Dies ist eine Trendwende im Vergleich zum Vorjahr, als die mittelgroßen Unternehmen ihre Jahresleistung noch stärker steigerten als die Marktführer.

Das geht aus der Lünendonk-Liste 2024 „Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland“ hervor, die am 24. Juli veröffentlicht wurde. Laut der Statistik ist die Zahl der Beschäftigten bei den Top 25 im Durchschnitt um 0,2 Prozent gesunken. „Der Preiseffekt durch Lohnerhöhungen und der zunehmende Einsatz von Sicherheitstechnik wirken sich somit spürbar auf die Marktentwicklung aus“, betonen die Autoren. Die Stimmung in der Branche bleibe angesichts des stabilen und deutlichen Wachstums grundsätzlich positiv. Im Vergleich zum Vorjahr würden sich etwas weniger Unternehmen optimistisch zeigen, heißt es weiter aus Mindelheim.

Angeführt wird das Ranking von der deutschen Landesgesellschaft der Securitas, die im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro erwirtschaftete und ihre Erlöse im Vorjahresvergleich um 12,2 Prozent steigerte. An zweiter Stelle folgt die Kötter Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von 512,0 Millionen Euro (+6,9 %), die erstmals die 500-Millionen-Euro-Grenze überschreitet. Der Gesamtumsatz des Essener Unternehmens, das auch andere Gebäudedienstleistungen erbringt, liegt bei 627,0 Millionen Euro. Die Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft, zu der unter anderem die Sicherheit Nord gehört, belegt mit 489,0 Millionen Euro und 11.750 Beschäftigten den dritten Platz. Komplettiert werden die Top 5 durch die Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft, die einschließlich der VSU auf einen Umsatz von 380,0 Millionen Euro kommt, sowie Pond mit 312,2 Millionen Euro.

Neu im Ranking ist die SDM SE aus München, die 2023 die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt übernommen und ihren Umsatz so auf knapp 45,6 Millionen Euro verdreifacht hat. Ebenfalls erstmals in das Ranking aufgenommen wurde Siba aus Karlsruhe mit einem geschätzten Umsatz von 108,0 Millionen Euro.

„Die private Sicherheitswirtschaft leistet mit einem vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) geschätzten Volumen von 13,4 Milliarden Euro einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland. Allein die Top 25 beschäftigten 2023 über 94.000 Mitarbeitende im Sicherheitsgewerbe. Die deutlichen Lohnsteigerungen sind eine wichtige Voraussetzung, um Qualität weiterhin angemessen zu bezahlen und damit einen wichtigen Beitrag für die Volkswirtschaft zu leisten“, fasst Lünendonk-Partner Thomas Ball die Ergebnisse zusammen.

Die Lünendonk-Liste 2024 „Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland“ steht ab sofort unter www.luenendonk.de zum kostenfreien Download bereit. Die vollständige und ebenfalls kostenfreie Marktstudie, die 49 führende Sicherheitsdienstleister analysiert, soll im September erscheinen.