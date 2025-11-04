Lünendonk-Studie: Rekordwachstum in Österreich

Die Facility-Service-Unternehmen in Österreich verzeichnen im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzplus von 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit das stärkste Wachstum seit 2015.

Zu diesem Ergebnis kommt die Lünendonk-Studie 2025 „Facility Service in Österreich“, die 26 Unternehmen einbezogen hat. Besonders stark entwickelten sich technische Dienstleister, deren Umsätze um 10,5 Prozent stiegen. Die 20 führenden Facility-Service-Unternehmen der Lünendonk-Liste wuchsen durchschnittlich um 9,7 Prozent. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024 einen kumulierten Umsatz von 2,24 Mrd. Euro und beschäftigen mehr als 39.000 Menschen in Österreich.

Das Ranking im Detail

ISS Facility Service mit Sitz in Wien führt das Ranking mit einem Umsatz von 353 Mio. Euro und einem Umsatzplus von 5,9 Prozent weiterhin an. Die CKV Gruppe, ebenfalls aus Wien, behauptet sich mit einem Umsatz von 203 Mio. Euro (+16,1 %) auf dem zweiten Rang. Die CKV Gruppe umfasst unter anderem Hellrein, Siwacht und Servitec. Simacek steigt mit einem geschätzten Umsatz von 200 Mio. Euro in die Top 3 auf. Sowohl die CKV Gruppe als auch Simacek überschreiten damit erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke. Die Österreich-Sparte der Dussmann Gruppe rückt aufgrund eines verhaltenen Wachstums +1,4 %) mit 175 Mio. Euro Umsatz um eine Position auf Rang vier zurück. Sodexo komplettiert die Top 5 mit einem Umsatz von geschätzten 160 Mio. Euro. Neu im Ranking sind die Schmidt. Saubere Arbeit. Klare Lösung. GmbH aus Ried mit 42 Mio. Euro Umsatz sowie die Blitzblank Reinigung aus Wien mit einem geschätzten Umsatz von 36 Mio. Euro

„Facility Services werden zunehmend als strategische Partner für Unternehmen verstanden – nicht nur als Dienstleister. Diese Entwicklung stärkt das Selbstverständnis der Branche und fördert Innovation und Qualität im gesamten Markt“, kommentiert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk & Hossenfelder, die Studienergebnisse.

Die neue Lünendonk-Liste „Führende Facility-Service-Unternehmen in Österreich“ sowie die entsprechende Marktstudie stehen hier zum Download bereit.