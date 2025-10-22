Lünendonk-Liste 2025: Sicherheitsdienstleister werden digital

Die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland erzielten im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 7,5 Prozent und vergrößerten ihren Personalbestand um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Lünendonk-Studie „Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland“. Die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024 zusammen rund 5,39 Mrd. Euro Umsatz und repräsentieren damit rund 40 Prozent des Marktvolumens. Sie beschäftigen insgesamt mehr als 96.500 Personen und vereinen somit gut ein Drittel der Beschäftigten in der deutschen Sicherheitswirtschaft auf sich, schreiben die Autoren.

An der Spitze der Lünendonk-Liste liegt wie in den Vorjahren die deutsche Landesgesellschaft von Securitas mit einem Umsatz von 1,21 Mrd. Euro (+4,1 %). Auf Rang zwei folgt die Kötter Unternehmensgruppe, die durch die Übernahme der Wako-Gruppe ihren Umsatz um 18,6 Prozent auf 722 Mio. Euro steigern konnte und zugleich 13,6 Prozent mehr Personal beschäftigte. Die Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft inklusive Sicherheit Nord belegt mit einem geschätzten Umsatz von 519 Mio. Euro (+6,1 %) und 11.750 Beschäftigten Platz drei. An vierter Stelle folgt die Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft mit der zugehörigen VSU und einem Umsatz von 400 Mio. Euro (+5,3 %). Neu in den Top 5 ist die Wisag Sicherheit & Service, die ihren Umsatz auf 293 Mio. Euro erhöhte (+8,8 %) und damit Pond Security Service (289 Mio. Euro) verdrängte.

Robotik und moderne Digitallösungen

Innerhalb der Top 25 nutzen bereits die Hälfte der Sicherheitsdienstleister Robotik und moderne Digitallösungen, teils im operativen Einsatz und zum Teil in Pilotprojekten, heißt es weiter aus Mindelheim. „Ob sich diese Technologien als fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur etablieren, hängt maßgeblich davon ab, wie überzeugend ihr Nutzen kommuniziert und Vertrauen bei Auftraggebern geschaffen wird“, erklärt Stefan Schubert, Consultant bei Lünendonk & Hossenfelder. „Gleichzeitig gilt es, regulatorische Vorgaben, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz moderner Technologien in Einklang zu bringen“, sagt Schubert.

Die Lünendonk-Liste 2025 „Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland“ sowie die Marktstudie, die 50 führende Sicherheitsdienstleister analysiert, steht hier zum kostenfreien Download bereit.