Mall-Umweltpreis wird 2024 wieder verliehen

Nach der diesjährigen Premiere wird die Roland Mall-Familienstiftung 2024 erneut den Umweltpreis Wasser verleihen. Prämiert werden ideenreiche und innovative Abschlussarbeiten aus Regenwasserbewirtschaftung und blau-grün-grauen Infrastrukturen. Der ausgelobte Preis umfasst insgesamt maximal 30.000 Euro und wird an Studierende von Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Kategorien Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen verliehen. Einer der Schwerpunkte der 2014 gegründeten Familien-stiftung ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Stipendien. Seit 2023 gehört nun auch der Umweltpreis zu diesen Aktivitäten. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2024.

Weitere Informationen zur Jury und dem Ablauf unter: www.mall.info/umweltpreis